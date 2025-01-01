Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Gier

WarnerStaffel 1Folge 20
Folge 20: Gier

42 Min.Ab 12

Rush und Valens öffnen einen Mordfall von 1985 erneut. Damals war der Börsenmakler Charles Danville auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Bei ihren Nachforschungen finden die Detectives heraus, dass der verheiratete Mann sein Geld und seine Macht dazu nutzte, um junge männliche Broker zum Sex zu zwingen! Zunächst scheint Stu Livermore, dessen Leben Charles Danville zerstört hat, der Hauptverdächtige zu sein. Aber bald wird klar, dass der Fall viel weitere Kreise zieht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alle 7 Staffeln und Folgen