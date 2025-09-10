Joko und Klaas - ein legendäres Comedy-DuoJetzt kostenlos streamen
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 1: Joko und Klaas - ein legendäres Comedy-Duo
89 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
"Ladykracher" Anke Engelke - "die Frau mit 250 Gesichtern". Legendär. Klaas Heufer-Umlauf, der als Hobbit in einen Vulkan steigt. Legendär. Iris Berben mit Ziege im Bett. Legendär. Dazu Bülent Ceylan, Annette Frier, Joko Winterscheidt, Carolin Kebekus, Olaf Schubert, Michael Bully Herbig - und alle in EINER neuen Folge "Comedy Allstars". Das gibt es nur auf ProSieben.
