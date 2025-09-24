Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 24.09.2025
91 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Von bescheidenen Anfängen zu Kult-Auftritten. Wir blicken in die Karrieren von Sascha Grammel, Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Annette Frier, Bernhard Hoecker und Atze Schröder.

ProSieben
