Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 3: Die Anfänge der Comedy-Ikonen | Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
91 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Von bescheidenen Anfängen zu Kult-Auftritten. Wir blicken in die Karrieren von Sascha Grammel, Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Annette Frier, Bernhard Hoecker und Atze Schröder.
