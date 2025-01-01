Zum Inhalt springenBarrierefrei
26 Min.Ab 12

Das Publikum erwartet ein kulturell vielfältiges Comedy-Spektakel: Teddy Hall tritt gegen Anissa Loucif an. Die beiden messen sich in einem humorvollen Schlagabtausch. Im zweiten Battle des Abends steht Erika Ratcliffe gegen den italienischen Comedian Daniele Rizzo auf der Bühne. Im "Battle der Menschheitsgeschichte" verkörpern Niko Nagel und Kristina Bogansky schließlich Adam und Eva.

