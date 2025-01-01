Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy Battle

Gegeneinander battlen, miteinander lachen

Gegeneinander battlen, miteinander lachen

Comedy Battle

Folge 1: Gegeneinander battlen, miteinander lachen

28 Min.Ab 12

Die schlagfertige Schweizerin Jane Mumford, die für England antritt, und der österreichische Comedian Hubert Mayr stehen sich zum Comedy Battle gegenüber. In mehreren Runden voller scharfzüngiger Witze liefern sie sich ein unvergessliches Duell. Im zweiten Battle des Abends treten Passun Azhand für Afghanistan und Sara Karas für Deutschland an. Ein besonderes Highlight bildet das "Battle der Menschheitsgeschichte" zwischen Hendrik Brehmer und Rasmus Symanzik.

