Comedy Battle
Folge 2: Der Mann, der Ingo Appelt gefressen hat
26 Min.Ab 12
Kristina Bogansky und der österreichische Comedian John Smile liefern sich ein hitziges Duell voller Lacher. Im zweiten Battle des Abends stehen sich das deutsche Comedy-Urgestein Ingo Appelt und Leila Ladari gegenüber. Ein ganz besonderes Highlight ist das "Battle der Menschheitsgeschichte", in dem Erika Ratcliffe als Greta Thunberg auf Drew Portnoy als Donald Trump trifft.
