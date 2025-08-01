Cracked
Folge 8: Rätselhafte Stimmen
42 Min.Ab 16
Der unbeliebte Hausverwalter eines Sozialwohnungsblocks wurde erschossen. Schnell fällt der Verdacht auf einen Mieter: einen schizophrenen jungen Mann, bei dem die Ermittler die Tatwaffe finden. Er beteuert seine Unschuld, gibt aber im Verhör Details preis, die nur der Täter wissen kann. Doch sein Alibi ist wasserdicht. Das Wissen über die Tat will er von einer Stimme in seinem Kopf haben - die weitere Morde ankündigt ... Ein kniffliger Fall für Detective Aiden und seine Leute.
