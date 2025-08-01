Cracked
Folge 5: Zwei Brüder
42 Min.Ab 12
Die Ermittler um Detective Aidan Black untersuchen einen Bombenanschlag auf das Wohnhaus des 67-jährigen Ed Janoski. Der Mann leidet unter Verfolgungswahn - vor allem, seit er sich weigert, sein Grundstück an einen Immobilienhai zu verkaufen und so dessen Baupläne verhindert. Steckt der skrupellose Unternehmer hinter dem Anschlag? Oder ist der Täter unter den Nachbarn zu finden? Diese würden ihren Besitz gern zu Geld machen, doch Janoskis Sturheit verhindert das ...
