Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cracked

Verlorene Gesichter

BetaStaffel 2Folge 4
Verlorene Gesichter

Verlorene GesichterJetzt kostenlos streamen

Cracked

Folge 4: Verlorene Gesichter

43 Min.Ab 12

Das Ermittler-Team um Detective Aidan Black wird in ein Waldgebiet gerufen: Dort liegt die Leiche eines jungen Obdachlosen - ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt. Spuren an der Leiche weisen darauf hin, dass der Mann, der unter Schizophrenie litt, vor seinem Tod über längere Zeit immer wieder geschlagen wurde. Hat der Mord mit den Aktivitäten einer Untergrundorganisation zu tun, die Obdachlose für Geld gegeneinander kämpfen lässt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cracked
Beta
Cracked

Cracked

Alle 2 Staffeln und Folgen