Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Zwischen Zeitdruck und Traumlook

sixxStaffel 1Folge 3vom 16.09.2022
Zwischen Zeitdruck und Traumlook

Zwischen Zeitdruck und Traumlook Jetzt kostenlos streamen

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Folge 3: Zwischen Zeitdruck und Traumlook

48 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 6

Der Zeitdruck macht den vier jungen Styling-Talenten gehörig zu schaffen: In wenigen Stunden müssen Greta, Giuseppe, Svenja und Denis Beauty-Träume wahr werden lassen und ihren Kundinnen zu einem neuen Look verhelfen. Starfriseur DENNY K. beobachtet und bewertet sie bei ihrem Vorhaben. Dabei entgeht ihm aber kein einziges Malheur. Wer behält eine ruhige Hand und wer greift bei der Farbwahl daneben?

