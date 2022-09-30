Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 5: Große Emotionen
47 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 6
Es wird bunt im Cut-it Salon. Die vier jungen Styling Talente Eileen, Leonard, Melissa und Miday versuchen, das Beste aus ihren Kundinnen herauszuholen. Doch jede Veränderung braucht Mut - und manchmal auch ein wenig Zeit. Zwischen neuem Selbstbewusstsein und großen Emotionen fließt die ein oder andere Träne. Wer wird Starfriseur DENNY K am Ende von sich überzeugen und den Sieg mit nach Hause nehmen?
