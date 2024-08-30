Vorne kurz, hinten lang!Jetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 1: Vorne kurz, hinten lang!
45 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
In vier Stunden kreieren pro Folge jeweils vier Nachwuchstalente Short-Bobs, farbenfrohe Haarwunder und extravagante Makeup-Looks. Münchner Star-Friseur und Make-Up-Experte Cristoph Gambeck steht mit Rat und Tat zur Seite und bewertet das Umstyling mit seinem geschulten Auge. Wem gelingt der perfekte „VorHAIR-NachHAIR“-Look? Wer stylt sich zum Sieg? An die Scheren, fertig, los!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick