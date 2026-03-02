Stinke-Durian und Apnoe-MuscheltaucherinnenJetzt kostenlos streamen
Dangerous Food
Folge 1: Stinke-Durian und Apnoe-Muscheltaucherinnen
29 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Kim Caramella reist auf die Philippinen zur berüchtigten Durian - eine Frucht, die wegen ihres extremen Geruchs an vielen Orten verboten ist. Moritz kämpft sich in Südkorea an die Seite der legendären Haenyeo, den Apnoe-Taucherinnen von Jeju. In eiskaltem Wasser taucht er ohne Sauerstoff nach Meeresschnecken - jeder Atemzug kann über Leben und Tod entscheiden. Was ist an diesem "Dangerous Food" so besonders, dass manche Menschen alles dafür riskieren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick