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Dangerous Food

Stinke-Durian und Apnoe-Muscheltaucherinnen

GalileoStaffel 2Folge 1vom 02.03.2026
Stinke-Durian und Apnoe-Muscheltaucherinnen

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Dangerous Food

Folge 1: Stinke-Durian und Apnoe-Muscheltaucherinnen

29 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Kim Caramella reist auf die Philippinen zur berüchtigten Durian - eine Frucht, die wegen ihres extremen Geruchs an vielen Orten verboten ist. Moritz kämpft sich in Südkorea an die Seite der legendären Haenyeo, den Apnoe-Taucherinnen von Jeju. In eiskaltem Wasser taucht er ohne Sauerstoff nach Meeresschnecken - jeder Atemzug kann über Leben und Tod entscheiden. Was ist an diesem "Dangerous Food" so besonders, dass manche Menschen alles dafür riskieren?

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