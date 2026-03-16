Gammelrochen und Absturz-WeinJetzt kostenlos streamen
Dangerous Food
Folge 3: Gammelrochen und Absturz-Wein
30 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Auf Sri Lanka begleitet Moritz Hans die letzten Toddy-Tapper: Männer, die ohne Sicherung bis zu 30 Meter hohe Kokospalmen erklimmen, auf Seilen zwischen den Bäumen balancieren und den süßen Palmwein "Toddy" ernten - ein gefährliches Handwerk und kulturelles Erbe. In Südkorea trifft Kim Caramella den größten Hongeo-Meister. Der in Tontöpfen fermentierte Rochen riecht stark nach Ammoniak, gilt als Delikatesse und reizt die Schleimhäute - doch richtig zubereitet wird er mutig verkostet.
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