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Darüber staunt die Welt!

Crazy Netz-Clips

ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 28.06.2025
Crazy Netz-Clips

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Darüber staunt die Welt!

Folge 3: Crazy Netz-Clips

64 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12

"Darüber staunt die Welt" präsentiert die lustigste Pannen-Playlist aus dem Netz. Mit einem Mausklick geht es von Travel-Trotteln in Thailand bis zu Fashion-Fauxpas in den USA. Außerdem surfen wir zwischen Likes und Lachern zu den abgedrehtesten Tutorial-Fails, viralen Kochrezepten und Lifehacks, die wirklich niemand braucht.

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