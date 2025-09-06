Verschollen in Mexiko (2)Jetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 2: Verschollen in Mexiko (2)
42 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Der Journalist Al Massey gerät bei seinen Recherchen in Mexiko in die Hände des Banditen Malavida Valdez. Der Grund: Massey war dahinter gekommen, dass Valdez im Auftrag des Guerilla-Führers Flores die Bewohner des Dorfes San Rio Blanco durch selbsterhobene Zölle ausbeutet. Als Massey von seiner Zeitung fallen gelassen wird, beschließt seine Kollegin Amy Amanda Allen, sich auf die Suche nach der legendären Söldnertruppe, genannt das "A-Team", zu begeben ...
