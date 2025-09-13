Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Bis dass der Tod uns scheidet

NBCUniversalStaffel 1Folge 12vom 13.09.2025
Bis dass der Tod uns scheidet

Das A-Team

Folge 12: Bis dass der Tod uns scheidet

46 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 6

Millionärstochter und alleinige Erbin Jackie Taylor ist mit Calvin Cutter, dem Ex-Partner ihres toten Vaters, verlobt. Dieser hält sie in seinem Haus gefangen. Er will die junge Frau zur Hochzeit zwingen, um an ihr Erbe zu kommen. Doch Jackie wehrt sich, da sie Calvin für den Mörder ihres Vaters hält. Die Millionärin nimmt Kontakt zu einer Freundin auf. Diese bittet das A-Team, Jackie zu retten. Als Partyservice getarnt, wollen Hannibal und sein Team die Hochzeit verhindern.

