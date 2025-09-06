Das A-Team
Folge 5: Wölfe in Uniform
46 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Officer Ed Maloney entdeckt, dass einige Polizisten seiner Spezialeinheit S.W.A.T. als bezahlte Killer arbeiten. Er beschließt, die Verbrecher in Uniform auffliegen zu lassen. Als die Killer das Vorhaben des Officers bemerken, versuchen sie ihn unter Druck zu setzen, indem sie seine Frau und Tochter bedrohen. Maloney bittet das A-Team, Beweismaterial für eine Anklage gegen die Polizisten zu sammeln ...
