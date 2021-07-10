Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 10.07.2021
168 Min.Folge vom 10.07.2021Ab 12

Seit Jahren duellieren sich Joko & Klaas rund um den Erdball. Erst schickten sie sich gegenseitig auf irrsinnige Reisen, jetzt ihre Teams. Zahlreiche Promis haben für Team Joko und Team Klaas Mut, Kraft und Willensstärke bewiesen und für Joko & Klaas um den Weltmeistertitel gekämpft. ProSieben zeigt die besten, wahnsinnigsten und spektakulärsten Duelle - vom Käserennen in England, einem besonderen Werbedreh in Griechenland bis hin zu einem hochexplosiven Dinner in Tschechien.

