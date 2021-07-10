Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Best of Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas: Die Erwachsenen-Edition

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 10.07.2021
Best of Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas: Die Erwachsenen-Edition

Best of Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas: Die Erwachsenen-EditionJetzt kostenlos streamen

Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 4: Best of Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas: Die Erwachsenen-Edition

80 Min.Folge vom 10.07.2021Ab 16

Seit Jahren duellieren sich Joko & Klaas rund um den Erdball. Erst schickten sie sich gegenseitig auf irrsinnige Reisen, jetzt ihre Teams. Zahlreiche Promis haben für Team Joko und Team Klaas Mut, Kraft und Willensstärke bewiesen und für Joko & Klaas um den Weltmeistertitel gekämpft. ProSieben zeigt die wahnsinnigsten und spektakulärsten Duelle - nur für Erwachsene. Von Eistauchen in Norwegen bis hin zu einem Bungeesprung in Russland, der unter die Haut geht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
ProSieben
Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Alle 1 Staffeln und Folgen