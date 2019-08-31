Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1

ProSieben Staffel 2 Folge 1 vom 31.08.2019
185 Min. Folge vom 31.08.2019 Ab 16

Die wahnsinnigen Weltreisen gehen weiter: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf duellieren sich mit ihren zusammengestellten Teams in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" wieder rund um die Erde - und das erstmals live. Triumph oder Niederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte fallen zwischen Joko und Klaas live im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert das weltweite Kräftemessen.

ProSieben
