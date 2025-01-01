Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 2: Folge 2
193 Min.Ab 12
Wer wird Weltmeister? Joko & Klaas duellieren sich mit ihren Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Im Team Joko geht es für Axel Stein nach Liechtenstein, Thorsten Legat wird nach Russland geschickt. Für Team Klaas reist Vanessa Mai nach Norwegen, Fabian Hambüchen muss sich in der Schweiz behaupten. Die finalen Entscheidungen fallen im Studio zwischen Joko und Klaas.
