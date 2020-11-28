Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 1: Folge 1
166 Min.Folge vom 28.11.2020Ab 12
Wer wird Weltmeister? Joko & Klaas duellieren sich mit ihren Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Im Team Joko geht es für Ralf Moeller nach Griechenland, Janin Ullmann wird nach Italien geschickt. Für Team Klaas reist Luke Mockridge nach Tschechien, Wincent Weiss muss sich in Island behaupten. Die finalen Entscheidungen fallen im Studio zwischen Joko und Klaas.
