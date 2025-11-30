Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

ProSiebenStaffel 8Folge 1vom 30.11.2025
Folge 1: Hazel Brugger, Knossi, Palina Rojinski und die Wolter Twins reisen um die Welt

184 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Heute warten wahnwitzige Herausforderungen auf Schauspielerin Palina Rojinski (USA), die Zwillinge Dennis und Benni Wolter (Indien), Comedian Hazel Brugger (Griechenland) und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (Mexiko).

