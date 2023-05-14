Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen - Die Profis

Von lebensechten Portraits bis hin zu Stückchen mit Schlückchen

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 14.05.2023
Von lebensechten Portraits bis hin zu Stückchen mit Schlückchen

Von lebensechten Portraits bis hin zu Stückchen mit SchlückchenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen - Die Profis

Folge 1: Von lebensechten Portraits bis hin zu Stückchen mit Schlückchen

105 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 6

Zwölf Meisterkonditor:innen zeigen, was in ihnen steckt. In der ersten Aufgabe zaubern die Profis ein ganz persönliches und lebensechtes Portrait. Aber nicht nur gebackene Köstlichkeiten sind gefordert: In Aufgabe Nummer zwei kreieren die Pâtissiers und Pâtissièren raffinierte Drinks zum Dessert, die geschmacklich und optisch zueinander passen müssen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen - Die Profis
SAT.1
Das große Backen - Die Profis

Das große Backen - Die Profis

Alle 6 Staffeln und Folgen