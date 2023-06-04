Das große Backen - Die Profis
Folge 4: Flower-Power im Finale
99 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 6
Showdown bei "Das große Backen - Die Profis": In der Final-Challenge zaubern die Profi-Teams nach dem Motto "Blumige Aussichten" 20 Petits Fours Frais, 20 Tartelettes sowie 20 Kleingebäcke in floraler Optik. In der zweiten Challenge "Im Blumengarten" verwandelt sich die Backstube in ein Blütenmeer, denn jedes Final-Team kreiert eine zweistöckige Torte mit Blumendekor. Wer begeistert die Jury und ergattert den Goldenen Cupcake?
