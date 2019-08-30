Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 30.08.2019
108 Min.Folge vom 30.08.2019Ab 12

Bereit für eine Überraschung? In der dritten Folge von "Das große Promi-Flaschendrehen" erleben Sie Oliver Pocher, Sonya Kraus, Annett Möller, Marlene Lufen und Simon Pearce so, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Freuen Sie sich auf unerwartete Talente, peinliche Geständnisse und jede Menge Spaß!

