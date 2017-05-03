Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Das fulminante Finale

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 03.05.2017
Das fulminante Finale

Das große Promibacken

Folge 4: Das fulminante Finale

117 Min.Folge vom 03.05.2017Ab 6

Vier Promi-Bäcker sind noch übrig - und nur einer kann gewinnen! Der Weg zum Sieg führt über drei knifflige Aufgaben: Zunächst sollen die Kandidaten Klassiker wie Käsekuchen oder Schwarzwälder Kirsch in einem neuen Look präsentieren. Anschließend gilt es, drei perfekte Donuts mit verschiedenen Frostings herzustellen. Als krönender Abschluss wartet auf die Finalisten eine imposante Motto-Torte zum Thema Show, die mindestens 25 Zentimeter Höhe erreichen muss.

