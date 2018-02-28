Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 2 vom 28.02.2018
Folge 2

131 Min. Ab 6

Die sieben verbliebenen Promi-Bäcker stehen heute vor der anspruchsvollen Aufgabe, perfekte Berliner zuzubereiten. Das Kniffligste an dem frittierten Hefegebäck ist das Füllen. Außerdem gilt es, einen kreativ dekorierten Drip Cake und eine 3D-Torte zum Motto "United Cakes of America" zu zaubern. Das Gebäck muss exakt und sauber modelliert werden und geschmacklich mit einer leckeren Füllung überzeugen. Wer hier mithalten will, muss beste Backkunst abliefern. Halten alle dem Druck stand?

