SAT.1Staffel 2Folge 4vom 14.03.2018
Finale! Und das hat es in sich: Die verbliebenen vier Kandidaten müssen als erstes perfekte Petit Fours mit zwei unterschiedlichen Glasuren zaubern. Anschließend wünscht sich Jurorin Betty einen Hefe-Nuss-Zopf, der aus vier Strängen geflochten wurde. Den krönenden Abschluss bildet eine Motivtorte zum Motto "Showdown", die vor Pomp und Luxus strotzen soll. Wer bewältigt diese Aufgaben mit Bravour und wird Deutschlands bester Promibäcker?

