Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Das große Promibacken

Halbfinale mit spektakulären Inseltorten

SAT.1Staffel 6Folge 5vom 09.02.2022
Joyn+
Halbfinale mit spektakulären Inseltorten

Halbfinale mit spektakulären InseltortenJetzt ohne Werbung streamen

Das große Promibacken

Folge 5: Halbfinale mit spektakulären Inseltorten

115 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 6

Halbfinale bei "Das große Promibacken"! In der ersten Aufgabe wartet auf die Promibäcker:innen das absolute Trendgebäck "Baked Alaska", welches mit seiner Baiser-Hülle verzaubert. Die Technische Prüfung von Betty heißt "Amerikaner". Unsere Promis haben nur 60 Minuten Zeit, um drei perfekte Amerikaner für die Jury herzustellen. In der Highlight-Aufgabe 3 werden spektakuläre Inseltorten kreiert, die zurechtgeschnitzt und mit Gelee aufgefüllt werden sollen.

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 10 Staffeln und Folgen