Dieser Antrag macht Rosies Familienglück perfekt!Jetzt kostenlos streamen
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik
Folge 105: Dieser Antrag macht Rosies Familienglück perfekt!
94 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12
Michael und Rosi leben in einer harmonischen Patchworkfamilie. Rosi ist Michaels große Liebe und seine absolute Traumfrau, daher plant er gemeinsam mit Moderatorin Julia Leischik eine wunderschöne Überraschung, um ihr gemeinsames Glück perfekt zu machen: Heimlich lockt Julia die nichtsahnende Rosi ins HAUS AM MEER und überrascht sie am Strand mit Live-Gesang. Dann gibt sich Michael zu erkennen und rührt Rosi mit seinem romantischen Hochzeitsantrag zu Freudentränen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick