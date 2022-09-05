Post aus Schweden: Damit hat Rosemarie nicht gerechnet!Jetzt kostenlos streamen
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik
Folge 3: Post aus Schweden: Damit hat Rosemarie nicht gerechnet!
94 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
Nach dem Krieg nahm die schwedische Familie Rosemarie auf. Hier fand sie in Tochter Lena eine immer gewünschte Schwester. Doch sie musste in die DDR zurückkehren. Nach vielen Jahrzehnten möchte Julia Leischik die beiden wieder vereinen. Melanie möchte ihre Schwester überraschen, die sie seit 16 Jahren nicht gesehen hat. Single Sebastian hat den Glauben an die große Liebe noch nicht verloren und sucht im „Haus am Meer“ nach seinem Traummann. Angelika trifft endlich ihre Freundin aus Kasachstan!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick