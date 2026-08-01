Die Wahrheit über BigfootJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 4: Die Wahrheit über Bigfoot
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Seit Jahrhunderten berichten Legenden und auch Augenzeugen von einer riesigen haarigen Kreatur, die in aufrechtem Gang die Wälder durchstreunt. Die Wissenschaft hat keine Belege für die Existenz eines solchen Wesens, doch wie erklären sich die gigantischen Fußabdrücke, die dokumentiert wurden?
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