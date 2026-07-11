Die Geheimnisse der GründungsväterJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 37: Die Geheimnisse der Gründungsväter
41 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Die Gründerväter etablierten die Prinzipien von Freiheit und Demokratie in den Vereinigten Staaten. Mehr als zwei Jahrhunderte nach der Verwirklichung ihrer kühnen Vision wissen Historiker mehr über die Komplexität, die Hintergründe und die Geheimnisse dieser bedeutenden historischen Persönlichkeiten.
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