Der Alte
Folge 18: Das letzte Wort hat die Tote
Noch ein gutes Jahr dauert es, bis Rudi Gunkel seine Haftstrafe verbüßt hat. Doch seit ein paar Wochen trägt er sich mit Ausbruchsplänen, denn seine Frau hat seit längerer Zeit nichts mehr von sich hören lassen. Tatsächlich gelingt es ihm eines Tages, auf einen Lastwagen zu springen und unentdeckt die Strafanstalt zu verlassen. Zur gleichen Zeit hat Brigitte Moland die Freundin ihres Mannes, Jutta Klasen, zu einem Gespräch gebeten. Sie will ihre Rivalin bitten, das Verhältnis mit ihrem Mann zu lösen. Doch das Gespräch verläuft anders, als geplant: Es kommt zu einer leidenschaftlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Hauptkommissar Köster wird von Jens Moland über das spurlose Verschwinden seiner Mutter informiert
