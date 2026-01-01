Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Mord nach Plan

Staffel 2Folge 19
Mord nach Plan

Folge 19: Mord nach Plan

60 Min.Ab 12

Wasser dringt durch die Wohnungstür, läuft ins Treppenhaus und tropft ins Parterre. Es muss etwas nicht stimmen in der Wohnung des wohlhabenden Pensionärs Hirschauer, meinen die Lehrerin Petra Pohl und der Zeitungsausträger Uwe Jansen und alarmieren Frau Scholz, die Hauswartsfrau. Gemeinsam dringen sie in die Wohnung ein: In der überlaufenden Wanne liegt Herr Hirschauer tot. Die Spur führt Kommissar Köster in die Berge: Anke Klaasen, die ehemalige Sekretärin des Hoteliers Hirschauer, leitet dort ein Berghotel. Sie beschäftigt die Skilehrer Xaver Seidl und Dieter Hirschauer, den Neffen des Ermordeten. Anke Klaasen war dem Ermordeten früher eng verbunden. Zuletzt war die Beziehung eher geschäftlich.

