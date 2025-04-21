Der Alte
Folge 15: Reihe 7 Grab 11
Einem Strafgefangenen gelingt es bei Waldarbeiten am Chiemsee, einen seiner Bewacher zu überwältigen. Die Pistole erlaubt ihm, bis zur nahe gelegenen Autobahn zu fliehen, auf einem Rastplatz ein Liebespärchen zu überfallen, sich neu einzukleiden und zu "motorisieren". Dabei schießt er ohne Zögern den Besitzer des Fluchtfahrzeugs nieder. Kommissar Köster kennt den 37-jährigen Raubmörder Richard Brack. Er hat Brack vor sechs Jahren nach einem Banküberfall - bei dem der Filialleiter durch einen Abpraller tödlich verletzt worden war - überführt und weiß, dass Brack voraussichtlich zwei Dinge vorhat: Er wird seinen Komplizen, der gegen ihn ausgesagt hatte, töten wollen, und er will an die Beute von 200000 Mark. Merkwürdig ist allerdings, dass Brack acht Monate vor seiner Begnadigung "wegen guter Führung" ausgebrochen ist.
