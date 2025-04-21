Der Alte
Folge 9: Umsonst ist der Tod
60 Min.Ab 12
Petra Wiegand hat sich von ihrem steinreichen aber sadistisch veranlagten Ehemann getrennt und seinem Freund, dem Zahnarzt Manfred Garden, zugewandt. Seit Tagen hat Peter Wiegand seine Frau auf dem Weg zu ihrer früheren und jetzigen Arbeitsstelle mit einer Waffe verfolgt. Am achten Tag wird Petra im Parkhaus ihrer Firma von einem Unbekannten erschossen. Reflexartig erschießt Herr Wiegand den Mörder seiner Frau, der ihm offenbar nur zuvorgekommen ist. Während Kommissar Köster versucht, Licht in diese Verbrechen zu bringen, bahnt sich ein neues an.
