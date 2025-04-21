Der Alte
Folge 4: Der Tote im Wagen
Tilla Malvens Karriere hat ihren Höhepunkt überschritten. Der einst gefeierte Bühnenstar droht, in Vergessenheit zu geraten und spricht immer mehr dem Alkohol zu. Um so mehr gerät Frau Malven ins Zwielicht, als sie nach einer Party öffentliches Aufsehen erregt mit der Aussage, sie habe im Park der Villa des Industriellen Dr. Dannhaus einen Toten entdeckt. Als der Gastgeber und sein Anwalt nach dem Fahrzeug mit dem angeblichen Toten suchen, ist weit und breit keine Spur davon zu finden. Nicht nur für die alkoholkranke Tilla Malven ist dieser Vorfall von großer Peinlichkeit, sondern auch für ihren Sohn John. Er arbeitet erfolgreich als Bewerter und Makler von Immobilien und will Yvonne, die Tochter von Dr. Dannhaus, heiraten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick