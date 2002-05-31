Der Ermittler
Folge 1: Der letzte Anruf
Nach einem Auslandsaufenthalt in der Schweiz kehrt der erfolgreiche Geschäftsmann Walter Hagemann nach Hamburg zurück. In seinem exklusiven Anwesen an der Elbe gibt der millionenschwere Unternehmer eine Einweihungsparty, auf der sich Hamburgs Elite trifft. Kürzlich erst wegen eines spektakulären Firmenaufkaufs in den Schlagzeilen, genießt Hagemann die Aufmerksamkeit seiner Gäste - insbesondere die seiner weiblichen. Unbescheiden prahlt der sonnengebräunte Manager nicht nur mit seinem letzten beruflichen Coup, sondern inszeniert sich selbstverliebt als unwiderstehlichen Womanizer. Doch plötzlich kommt es während der Feier zu einem Eklat: angetrunken beschuldigt der Chemiker Dr. Feldbusch vor Zeugen den Gastgeber. Hagemann habe seine Existenz durch skrupellose Geschäfte zerstört und schwört, ihn fertig zu machen. Als Walter Hagemann am nächsten Morgen erstochen aufgefunden wird, ist Philip Feldbusch für Hauptkommissar Paul Zorn und seine Kollegen von der Mordkommission der Hauptverdächtige.
