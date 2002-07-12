Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Ermittler

Das Profil des Mörders

KultKrimiStaffel 2Folge 3vom 12.07.2002
Das Profil des Mörders

Der Ermittler

Folge 3: Das Profil des Mörders

59 Min.Folge vom 12.07.2002Ab 12

Eine Taxifahrerin wird ermordet. Ins Fadenkreuz der Hamburger Mordkommission gerät Piet Sievers, ein kleiner Ganove, der von allen als der Stotterer belächelt wird. Während die meisten in ihm schon den Mörder sehen, hat Hauptkommissar Paul Zorn seine Zweifel. Eva Klaussner kommt durch einen Tätervergleich per Computer auf den psychisch kranken Jens Heppler, der vor Jahren einen Sexualmord beging und nun, nach seiner Entlassung, von dem angesehenen Psychiater Dr. Hahne therapiert und betreut wird. Auffällig ist, dass zum Zeitpunkt des Mordes an der Taxifahrerin in ein Computergeschäft eingebrochen wurde, das ganz in der Nähe des Tatortes liegt. Hat der Stotterer Piet Sievers damit etwas zu tun? Das Täterprofil weist jedoch immer wieder auf Jens Heppler, den ehemaligen Triebtäter hin.

