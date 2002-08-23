Der Ermittler
Folge 6: Mädchenmord
Der Traum vieler junger Mädchen von einer internationalen Karriere als Fotomodell könnte für die hübsche Katja Harms Realität werden. Erste Auftritte in Fotoromanen und etliche Siege bei Misswahlen haben die Sechzehnjährige ihrem ersehnten Ziel näher gebracht. Als "Klassenschönste" genießt sie die ungeteilte Bewunderung, besonders die ihrer männlichen Mitschüler und erfreut sich größter Beliebtheit. Doch eines Morgens wird die Schülerin erschlagen in einem Park aufgefunden. Am Fundort der Leiche befinden sich Spuren, die Rätsel aufgeben. Neben dem Blut überströmten Mädchen liegt ein blonder Zopf, den der Täter ihr offensichtlich abgeschnitten, aber nicht mitgenommen hat. Katja Harms war Schülerin an dem Gymnasium, an dem die Ex-Frau von Hauptkommissar Paul Zorn als Lehrerin tätig ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick