Der Ermittler
Folge 1: Zerbrochene Träume
In einem Keller eines Wohnblocks wird die Leiche der 18-jährigen Sarah Satorius gefunden. Wie die neue Gerichtsmedizinerin Dr. Tina Jaeger Hauptkommissar Paul Zorn mitteilt, ist die junge Frau an einer Verletzung, einer Stichwunde, im Unterbauch gestorben. Bei ihrer ersten Untersuchung sind ihr die getrockneten Tränen im Gesicht der Toten aufgefallen. Nähere Erkenntnisse über die Tat soll die Obduktion bringen. Sicher ist bisher nur, dass der Fundort der Leiche auch der Tatort ist. Die Kripo rätselt, was die wohlbehütete Tochter eines Architekten nachmittags in dem heruntergekommenen Keller zu suchen hatte. Eine Antwort auf diese Frage haben weder die entsetzten Eltern noch der Bruder der Toten. Niemand weiß, weshalb Sarah sich dort aufgehalten haben könnte. Doch nichts deutet daraufhin, dass Sarah gewaltsam an den Ort gebracht wurde. Die Ermittlungen von Paul Zorn und seinem neuen Assistenten, Kriminalkommissarsanwärter Tim Rasch, werden durch einen mysteriösen und folgenreichen Überfall sabotiert: Die Leiche des toten Mädchens wird bei dem Transport in die Gerichtsmedizin gestohlen. Wollte der Mörder eine Obduktion um jeden Preis verhindern, um tatrelevante Spuren zu beseitigen? Die Hinweise häufen sich, dass an dem Tag, an dem Sarah ermordet wurde, etwas Außergewöhnliches passiert sein muss. Denn die sonst so zuverlässige und gewissenhafte Schülerin hat ausgerechnet an diesem Tag den Unterricht geschwänzt. War der Keller ein geheimer Treffpunkt? Was verbarg Sarah vor ihrer Familie? Zorn hofft auf Anhaltspunkte in der Schule. Aber die von ihrem Vater stark kontrollierte Sarah war sehr verschlossen und hatte wenig Freundschaften. Auf die Annäherungsversuche des verliebten Mitschülers Peter ist Sarah angeblich nicht eingegangen. Sollte der Junge die Abweisung nicht so cool hingenommen haben, wie er vorgibt und womöglich mit der Tat zu tun haben?
