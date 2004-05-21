Der Ermittler
Folge 3: Objekt der Begierde
Jake Collins ist der unbestrittene Star eines kleinen Cabarets und begeistert mit seiner erotische Stripshow die weiblichen und männlichen Zuschauer gleichermaßen. Nur wenige Stunden nach seiner gelungenen Performance wird der Künstler in einem Park erschossen. Die Spuren am Fundort deuten auf eine Beziehungstat hin. Um mehr über das Umfeld des Toten herauszufinden, führt Hauptkommissar Zorns erster Weg zu dessen Ehefrau. Die hochschwangere Theresa muss den Schock verwinden, dass Jake ihr gemeinsames Kind niemals sehen wird. Angebliche Eheprobleme, deretwegen ihr Mann im Hotel wohnte, streitet sie ab. Ihr Mann habe lediglich Rücksicht auf ihre Schlafprobleme in der Schwangerschaft genommen. Im Cabaret setzt Zorn den alternden Conferencier Markus Mohr und den Geschäftsführer Stefan Kampen über Jakes Tod in Kenntnis. Beide sind schockiert, doch noch heftiger reagiert der Travestie-Star Tom Pankowski. Theresas Gerede von der harmonischen Familie sei Wunschdenken. Der bisexuelle Jake hätte sich für ihn entschieden und wollte seine Frau nun endgültig verlassen. Offensichtlich war zwischen den Dreien ein Eifersuchtsdrama entbrannt. Als die Spurensicherung mitteilt, dass die Tatwaffe auf Theresa zugelassen ist, gerät die werdende Mutter unter Verdacht. Angeblich habe Jake die Waffe zu seiner Sicherheit immer bei sich gehabt. Doch Zorn bezweifelt ihre Aussage: Sollte Theresa den Verlust ihres Mannes nicht ertragen haben und in ihrer Verzweiflung zu solch einer Tat fähig gewesen sein? Schließlich stößt Zorn auf eine weitere Spur: Jake Collins wäre in Kürze der Star in einer neuen Musicalproduktion gewesen und. Ausgerechnet Sigo Steffens, dem Jake die Hauptrolle vor der Nase weggeschnappt hat, saß während Jakes letztem Auftritt im Publikum. Hat der eitle Sigo seinen Konkurrenten im Park abgepasst und skrupellos aus dem Weg geräumt, um doch noch selbst das Engagement zu bekommen?
