Der Ermittler
Folge 4: Familienglück
In dem ehemaligen Tagungszentrum "Villa Elbchaussee" wird der Immobilienmakler Emmanuel Wösner frühmorgens erschlagen aufgefunden. Wie die ersten Ermittlungen ergeben, hatte der verwitwete Makler wenige Stunden vor seinem gewaltsamen Tod einem interessierten Ehepaar die nun zum Verkauf stehende Villa gezeigt. Was hat sich nach der Besichtigung abgespielt und wer hatte ein Motiv für die Tat? Offensichtlich viele Personen, denn Wösner hatte sich mit seinen betrügerischen Machenschaften jede Menge Feinde gemacht. Mit einem geschönten Gutachten hatte er Appartements teuer verkauft, die kurze Zeit darauf von der Stadt wegen der schlechten Bausubstanz als nicht bewohnbar eingestuft wurden. Wollte einer der geschädigten Käufer nicht allein auf den bislang ungewissen Erfolg seiner Klage vertrauen und hat sich auf diese Weise Genugtuung verschafft? Eine Spur führt zu Melanie Steingart, die Wösner wenige Tage vor dessen Ermordung in seinem Büro aufgesucht hatte. Wollte die verzweifelte Mutter eines zweijährigen Sohnes, die sich mit ihrem Mann durch den Kauf der maroden Wohnung total verschuldete, an Wösners Gutherzigkeit appellieren und sann auf Rache, weil sie auf Ablehnung stieß? Seit sie ihre Wohnung räumen mussten, leben Melanie Steingart und ihr Mann Michael bei dessen Bruder Jochen. Die Drei geben sich gegenseitig ein wenig glaubwürdiges Alibi und verstricken sich bei den Vernehmungen zunehmend in Widersprüche. Schließlich behauptet Melanie, die Tat begangen zu haben. Doch Paul Zorn zweifelt an ihrer Aussage und will die Wahrheit herausfinden. Doch bevor ihm dies gelingt, kommt es zur Katastrophe: Der arbeitslose Michael Steingart, dessen Nerven blank liegen, und der erst seit kurzem aus der Haft entlassene Jochen hecken einen perfiden Plan aus, wie sie Melanie freipressen können. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn nicht nur Hauptkommissar Paul Zorn und die Gerichtsmedizinerin Tina Jaeger geraten in Lebensgefahr, sondern auch Zorns Tochter Hanna.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick