Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der gestiefelte Kater

Fünf Rätsel

NBCUniversalStaffel 1Folge 2
Fünf Rätsel

Fünf RätselJetzt kostenlos streamen

Der gestiefelte Kater

Folge 2: Fünf Rätsel

23 Min.Ab 6

Der gestiefelte Kater hat den Waisenkindern von San Lorenzo versehentlich eine magische Substanz verabreicht, die in großen Mengen zu einem jahrelangen Schlaf führt . Das einzige Heilmittel befindet sich in einer wundersamen Sanduhr, die von der Sphinx bewacht wird - einer Kreatur bestehend aus halb Katze und halb Vogel. Trotz der Gefahren, die auf ihn lauern könnten, begibt sich der Kater auf die waghalsige Reise zum Halbwesen. Doch wird er es rechtzeitig zurück schaffen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der gestiefelte Kater
NBCUniversal
Der gestiefelte Kater

Der gestiefelte Kater

Alle 6 Staffeln und Folgen