Der gestiefelte Kater
Folge 2: Fünf Rätsel
23 Min.Ab 6
Der gestiefelte Kater hat den Waisenkindern von San Lorenzo versehentlich eine magische Substanz verabreicht, die in großen Mengen zu einem jahrelangen Schlaf führt . Das einzige Heilmittel befindet sich in einer wundersamen Sanduhr, die von der Sphinx bewacht wird - einer Kreatur bestehend aus halb Katze und halb Vogel. Trotz der Gefahren, die auf ihn lauern könnten, begibt sich der Kater auf die waghalsige Reise zum Halbwesen. Doch wird er es rechtzeitig zurück schaffen?
