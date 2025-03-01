Der gestiefelte Kater
Folge 4: Die Herzogin
23 Min.Ab 6
Eine Hexe, die sich selbst als "Die Herzogin" bezeichnet, hat es auf die Seelen großer Zauberer abgesehen. Diese hält sie in Fläschchen gefangen, um sich an deren Kräften zu berauben. Eine allerletzte Seele fehlt ihr aber noch in ihrer Sammlung - und diese gehört keinem Geringeren als Artephius, der die Formel kennt, gewöhnliche Dinge in Gold zu verwandeln. Schon bald gerät er in die Fänge der Hexe und ist auf die Hilfe des gestiefelten Katers angewiesen ...
