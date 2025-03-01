Der gestiefelte Kater
Folge 1: Die verborgene Stadt
23 Min.Ab 6
Als der gestiefelte Kater auf dem Markt der Diebe auf die leichtgläubige Katze Dulcinea trifft, beschließt er, sie auf ihrem Heimweg vor geldgierigen Schurken zu beschützen. Dabei ahnt er jedoch nicht, dass sie aus der verborgenen und mit einem Zauber versehenen Stadt San Lorenzo kommt, die für ihren berühmten Schatz bekannt ist. Mit einem geheimen Spruch erhält auch der Kater Zutritt, doch ein unbedachter Fehler seinerseits bringt bald die gesamte Gemeinde in größte Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick