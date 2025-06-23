Kreuzfahrt, Camping & PauschalreiseJetzt kostenlos streamen
Der große Urlaubscheck
Folge 2: Kreuzfahrt, Camping & Pauschalreise
92 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Vom schwimmenden Hotel im Atlantik, zum Campingabenteuer im grünen Kroatien und weiter zum Pauschal-Urlaub auf Mallorca: In diesem Urlaubs-Check ist für alle was dabei, denn SAT.1 nimmt eine Kreuzfahrt, einen Campingplatz und einen Pauschalurlaub unter die Lupe. Eine Woche lang werden die verschiedenen Urlaubsvarianten von Familien getestet und mit Promi-Unterstützung von Collien Ulmen-Fernandes und Matthias Killing überprüft.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick